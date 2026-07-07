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Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 19 людей

07:17 07.07.2026 Вт
1 хв
Рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих
aimg Катерина Коваль
Фото: українські рятувальники продовжують розбір завалів (t.me/VA_Kyiv)

У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російського удару в ніч на 6 липня - до 19 осіб. У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Що відомо станом на зараз

Протягом ночі у Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів ще три тіла загиблих.

Загальна кількість жертв нічної атаки зросла до 19 осіб.

Роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, могли залишатися близько десяти людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Києву загинула ціла родина.

На 7 липня у Києві оголосили День жалоби. У місті приспустять прапори та скасують усі розважальні заходи.

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