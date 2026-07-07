Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 19 людей

Що відомо станом на зараз

Протягом ночі у Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів ще три тіла загиблих.

Загальна кількість жертв нічної атаки зросла до 19 осіб.

Роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, могли залишатися близько десяти людей.