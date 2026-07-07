RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 19 человек

07:17 07.07.2026 Вт
1 мин
Спасатели деблокировали из-под завалов тела погибших
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинские спасатели продолжают разбор завалов (t.me/VA_Kyiv)

В Киеве выросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля - до 19 человек. В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно по состоянию на сейчас

В ночь в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще три тела погибших.

Общее количество жертв ночной атаки возросло до 19 человек.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могли оставаться около десяти человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.

7 июля в Киеве объявили День траура. В городе опустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел КиеваКиевВойна в УкраинеГСЧС