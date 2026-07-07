Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 19 человек

Что известно по состоянию на сейчас

В ночь в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще три тела погибших.

Общее количество жертв ночной атаки возросло до 19 человек.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могли оставаться около десяти человек.