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Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 4, - ОВА

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Воскресенье 28 мая 2023 10:17
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 4, - ОВА Фото: число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 4 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

К сожалению, количество погибших в результате российского удара по Днепру, 26 мая, возросло до четырех человек. Подтверждена гибель трех человек, которые пропали без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Печальные новости. Стала известна судьба трех человек, которые пропали без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", - пишет Лысак.

По словам главы ОВА, среди погибших:

  • 56-летний врач;
  • 64-летняя сотрудница медицинского учреждения;
  • 57-летний работник ветеринарной клиники.

"В общем и атака унесла жизни четырех человек. Искренние соболезнования родным. Никакого прощения агрессору за его страшные преступления", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Ночные удары по Украине 26 мая

Киев

Ночью российские оккупанты прибегли к очередным ударам по территории нашей страны. По столице Украины враг запустил крылатые ракеты типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков. Наша ПВО уничтожила все цели, однако обломки ракет повредили крышу одного из торговых центров.

Днепр

В частности враг также ударил по Днепру, в результате чего разрушениям подверглись поликлиника и ветеринарная клиника. Из-за обстрелов в городе возник сильный пожар, площадь которого достигала 1,2 тысячи кв. м. Количество пострадавших в результате удара стремительно росло.

По состоянию на утро 27 мая, Лысак сообщал о 32 раненых и трех пропавших без вести.

"Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты. Пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - тяжелые", - писал глава ОГА.

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