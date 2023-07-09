Кількість загиблих внаслідок обстрілу Лиману зросла до 9

Протягом минулої доби ворог вбив 10 цивільних:

9 в Лимані;

1 в Авдіївці;

Також ще 13 людей отримали поранення протягом доби.

Фото: кількість жертв в Донецькій області 8 липня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

Обстріл Лимана

Загалом російські військові регулярно завдають ударів по містах та селах Донецької області. Ворог б'є по прифронтових населених пунктах та тих, що знаходяться у відносному тилу.

Вчора, 8 червня, близько о 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з реактивної системи залпового вогню. Спочатку було відомо про шістьох загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 8.