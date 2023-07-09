Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до 9

Количество погибших в результате обстрела российскими военными Лимана снова возросло. Сейчас известно о 9 жертвах ударов.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
За прошедшие сутки враг убил 10 гражданских:
Также еще 13 человек получили ранения в течение суток.
Фото: количество жертв в Донецкой области 8 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.
В целом российские военные регулярно наносят удары по городам и селам Донецкой области. Враг бьет по прифронтовым населенным пунктам и находящимся в относительном тылу.
Вчера, 8 июня, около 10 утра россияне ударили по частному сектору Лимана из реактивной системы залпового огня. Изначально было известно о шести погибших, однако позже их количество возросло до 8.
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