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Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до 9

Фото: количество погибших в результате обстрела Лимана выросло до 9 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество погибших в результате обстрела российскими военными Лимана снова возросло. Сейчас известно о 9 жертвах ударов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

За прошедшие сутки враг убил 10 гражданских:

  • 9 в Лимане;
  • 1 в Авдеевке;

Также еще 13 человек получили ранения в течение суток.

Фото: количество жертв в Донецкой области 8 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.

Обстрел Лимана

В целом российские военные регулярно наносят удары по городам и селам Донецкой области. Враг бьет по прифронтовым населенным пунктам и находящимся в относительном тылу.

Вчера, 8 июня, около 10 утра россияне ударили по частному сектору Лимана из реактивной системы залпового огня. Изначально было известно о шести погибших, однако позже их количество возросло до 8.

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