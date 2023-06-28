Кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла, під завалами можуть бути люди

Керівниця прес-служби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі телемарафону повідомила, що за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще троє людей. Тому роботи продовжуються.

Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла (t.me/UA_National_Police)

За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер". Серед загиблих - 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Також поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та патрульні.

Правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім рідним - надають першу медичну та психологічну допомогу.

Обстріл Краматорська

Вчора російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Вони вдарили ракетами по центру міста та приватному сектору села Біленьке.

У Краматорську загарбники обстріляли кафе, де перебувало багато людей. Через атаку виникла пожежа. Станом на ранок повідомлялося про 9 загиблих, серед яких іноземці та діти.

Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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