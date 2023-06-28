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Количество погибших в результате обстрела Краматорска возросло, под завалами могут быть люди

Фото: количество погибших и раненых в результате обстрела Краматорска возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российского ракетного удара по Краматорску 27 июня погибли 10 людей, еще 61 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в эфире телемарафона сообщила, что по предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека. Потому работы продолжаются.

Фото: количество погибших в результате обстрела Краматорска возросло (t.me/UA_National_Police)

По уточненным данным, россияне ударили по Краматорску ракетами "Искандер". Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Также ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

На месте продолжают работать взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики и патрульные.

Правоохранители принимают заявления, фиксируют разрушения, помогают пострадавшим и их родным - оказывают первую медицинскую и психологическую помощь.

Обстрел Краматорска

Вчера российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Они ударили ракетами по центру города и частному сектору села Беленькое.

В Краматорске захватчики обстреляли кафе, где находилось много людей. Из-за атаки возник пожар. По состоянию на утро сообщалось о 9 погибших, среди которых были иностранцы дети.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

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