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Кількість загиблих від удару РФ по Прилуках зросла до 14, постраждало понад 50 людей

13:39 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по Прилуках (ДСНС)

Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по Прилуках в середу, 7 жовтня, зросла до 14, серед них - четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса і ДСНС.

"Росіяни вбили 13 наших людей, четверо дітей серед них. Більше 50 постраждалих", - розповів він.

Очільник ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває, всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

"Визначені завдання для швидкої ліквідації наслідків цих жорстоких ударів", - повідомив Чаус.

В ДСНС пізніше повідомили, що кількість загиблих зросла до 14.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. На момент атаки мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.

Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби, поліцейські, рятувальники та медики. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

Зазначимо, уночі росіяни завдали масованого удару по Україні. Країна-агресорка застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".

Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

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