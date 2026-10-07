Кількість загиблих від удару РФ по Прилуках зросла до 14, постраждало понад 50 людей

"Росіяни вбили 13 наших людей, четверо дітей серед них. Більше 50 постраждалих", - розповів він.

Очільник ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває, всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

"Визначені завдання для швидкої ліквідації наслідків цих жорстоких ударів", - повідомив Чаус.

В ДСНС пізніше повідомили, що кількість загиблих зросла до 14.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. На момент атаки мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.

Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби, поліцейські, рятувальники та медики. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.