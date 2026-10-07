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Количество погибших от удара РФ по Прилукам возросло до 14, пострадало более 50 человек

13:39 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по Прилукам (ГСЧС)

Число погибших в результате удара российских окупантов по Прилукам в среду, 7 октября, возросло до 14, среди них - четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС.

"Россияне убили 13 наших людей, четверо детей среди них. Более 50 пострадавших", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, все пострадавшие получают необходимую помощь.

"Определены задачи для быстрой ликвидации последствий этих жестоких ударов", - сообщил Чаус.

В ГСЧС позже сообщили, что количество погибших возросло до 14.

Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.

В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

Отметим, ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Страна-агрессор применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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