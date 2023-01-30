Кількість загиблих від теракту у Пакистані зросла до 59

"Чиновники заявили, що щонайменше 59 людей загинули і 157 дістали поранення", - передає видання.

Як пише Dawn, вибух у мечеті здійснив терорист-смертник під час молитви. У момент вибуху безпосередньо у мечеті перебувало близько 120 осіб, більшість присутніх були представниками поліції, армії та підрозділів саперів. Частина мечеті та дах будівлі впали.

Видання нагадує, що у Пешаварі, який межує з Афганістаном, висока активність ісламістів з угруповання "Техрік Талібан Пакистан" (ТТП). Брат одного з лідерів ТТП Умара Халіда Хорасані, вбитого в серпні 2022 року, заявив, що це помста за смерть їхнього командира.

Речник лікарні Леді Рідінг (LRH) Мохаммад Асім підтвердив кількість постраждалих, оскільки зусилля з порятунку тих, хто опинився під завалами, тривали до ночі.

"У лікарнях по всьому місту введено надзвичайний стан, і постраждалим надають найкращі медичні засоби", - зазначив високопосадовець.

Комісар Пешавара Ріаз Мехсуд підкреслив, що всередині мечеті все ще триває рятувальна операція, оскільки багато людей поховано під уламками.