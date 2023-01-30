У Пакистані стався теракт у мечеті: 28 людей загинуло, 150 поранено

У понеділок, 30 січня, у північно-західному місті Пакистану Пешавар у результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше 28 людей і ще 150 отримали поранення. Більшість з жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами начальника поліції Пешавара Іджаз Хана, мечеть розташовувалася на території комплексу, до складу якого входять штаб провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.

За його словами, не можна виключати можливість теракту смертником. Він додав, що всередині мечеті було виявлено сліди вибухівки.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальність за вибух, внаслідок якого в переповненій мечеті впала стіна.

Будівля розташована у сильно укріпленому районі міста. За словами представника поліції Сікандара Хана, всередині було щонайменше 260 осіб.

"Частина будівлі повалилася, і передбачається, що під нею знаходяться кілька людей", - додав він.