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Кількість загиблих від теракту у Пакистані зросла до 59

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Пакистан, Понеділок 30 січня 2023 23:26
Кількість загиблих від теракту у Пакистані зросла до 59 Фото: під час молитви у мечеті міста Пашевар у Пакистані стався вибух (скріншот: dawn.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Число загиблих під час вибуху у мечеті міста Пешавар на північному заході Пакистану збільшилося до 59 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пакистанське видання Dawn.

"Чиновники заявили, що щонайменше 59 людей загинули і 157 дістали поранення", - передає видання.

Як пише Dawn, вибух у мечеті здійснив терорист-смертник під час молитви. У момент вибуху безпосередньо у мечеті перебувало близько 120 осіб, більшість присутніх були представниками поліції, армії та підрозділів саперів. Частина мечеті та дах будівлі впали.

Видання нагадує, що у Пешаварі, який межує з Афганістаном, висока активність ісламістів з угруповання "Техрік Талібан Пакистан" (ТТП). Брат одного з лідерів ТТП Умара Халіда Хорасані, вбитого в серпні 2022 року, заявив, що це помста за смерть їхнього командира.

Речник лікарні Леді Рідінг (LRH) Мохаммад Асім підтвердив кількість постраждалих, оскільки зусилля з порятунку тих, хто опинився під завалами, тривали до ночі.

"У лікарнях по всьому місту введено надзвичайний стан, і постраждалим надають найкращі медичні засоби", - зазначив високопосадовець.

Комісар Пешавара Ріаз Мехсуд підкреслив, що всередині мечеті все ще триває рятувальна операція, оскільки багато людей поховано під уламками.

Сьогодні зранку РБК-Україна повідомляло, що у північно-західному місті Пакистану Пешавар в мечеті стався терористичний акт. Більшість з жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.

Раніше ми писали, що в Пакистані сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Мікроавтобус із цивільними врізався в опору моста і швидко спалахнув.

Нагадаємо, до цього в Пакистані під час екскурсії перекинулося судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда. Щонайменше десятеро дітей потонули.

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