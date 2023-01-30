Число погибших от теракта в Пакистане возросло до 59

Число погибших при взрыве в мечети города Пешавар на северо-западе Пакистана увеличилось до 59 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пакистанское издание Dawn .

"Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - передает издание.

Как пишет Dawn, взрыв в мечети совершил террорист-смертник во время молитвы. В момент взрыва в самой мечети находились около 120 человек, большинство присутствовавших были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Часть мечети и крыша здания рухнули.

Издание напоминает, что в граничащем с Афганистаном Пешаваре высока активность исламистов из группировки "Техрик Талибан Пакистан" (ТТП). Брат одного из лидеров ТТП Умара Халида Хорасани, убитого в августе 2022 года, заявил, что это месть за смерть их командира.

Спикер больницы Леди Ридинг (LRH) Мохаммад Асим подтвердил количество пострадавших, поскольку усилия по спасению оказавшихся под завалами продолжались до ночи.

"В больницах по всему городу введено чрезвычайное положение, и пострадавшим предоставляют лучшие медицинские средства", - отметил чиновник.

Комиссар Пешавара Риаз Мехсуд подчеркнул, что внутри мечети все еще продолжается спасательная операция, поскольку многие похоронены под обломками.