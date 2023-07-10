Кількість загиблих від обстрілу армії РФ у Донецькій області збільшилася, - ОВА

"Лінія фронту під постійними обстрілами", - сказав Кириленко.

За його словами, в Курахівській громаді під ворожий удар потрапив один з населених пунктів.

"Дві людини загинули і три людини зазнали поранення", - сказав глава області.

Фото: населений пункт, який обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Кириленко уточнив, що росіяни атакували Курахівську громаду Донецької області з артилерії та РСЗВ.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомляв, що внаслідок обстрілу смт Гостре у Покровському районі (входить до складу Курахівської громади - ред.) загинула одна людина.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Також окупанти атакували місто Лиман, кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.