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Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Херсона суттєво зросла, десятки людей поранені

Фото: Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Херсона 24 листопада зросла (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спершу інформували про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Сьогоднішній (24 листопада - ред.) день - це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя", - зазначив посадовець.

Старух розповів, що внаслідок вечірнього удару ворога по Херсону загинуло 7 людей. Ще 21 особа зазнала поранення.

"Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти 24 листопада кілька разів обстрілювали Херсон. Станом на 16:30 було відомо, що противник вдарив по місту 17 разів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий терор є помстою росіян за те, що вони програли у цій битві.

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ХерсонВійна Росії проти України