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Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла

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Запоріжжя, П'ятниця 30 вересня 2022 21:01
Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла Фото: кількість загиблих та поранених від удару по колоні зросла (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок удару по колоні автомобілів у Запорізькій області загинуло 30 людей, також 88 людей поранено. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла На місці трагедії продовжують роботу близько 80 спеціалістів. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300.

Кількість загиблих та поранених від удару по колоні у Запорізькій області знову зросла

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі зросла.

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