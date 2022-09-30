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Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возросло

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Запоріжжя, Пятница 30 сентября 2022 21:01
Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возросло Фото: количество погибших и раненых от удара по колоне возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

В результате удара по колоне автомобилей в Запорожской области погибло 30 человек, также 88 людей ранено. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возрослоНа месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300.

Количество погибших и раненых от удара по колоне в Запорожской области снова возросло

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье возросло.

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