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Кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі

Фото: кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

області евакуйовано 448 018 громадян.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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