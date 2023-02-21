Кількість загиблих через землетруси в Туреччині перевищила 42 тисячі

В результаті землетрусів в Туреччині кількість загиблих вже зросла до понад як 42 тисяч людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).
області евакуйовано 448 018 громадян.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
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