Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 42 тысячи

В результате землетрясений в Турции количество погибших уже возросло до более чем 42 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Директорат по чрезвычайным ситуациям Турции ( AFAD ).

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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