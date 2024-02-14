Кількість загиблих через удар РФ по Києву 7 лютого зросла

"У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі", - розповів він.

Як додав мер столиці, вона перебувала у вкрай тяжкому стані.

"Лікарі тиждень боролися за життя жінки", - констатував Кличко.

Обстріл Києва 7 лютого

У Києві, області та низці регіонів зранку 7 лютого було оголошено повітряну тривогу . Пізніше повідомлялося, що в Києві та області лунають вибухи, працювала ППО.

Пізніше стало відомо про пожежі у висотці та на СТО у Голосіївському районі та двох постраждалих у Дніпровському районі. Крім того, на лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла. Уламки російської ракети пошкодили дві високовольтні лінії. Тут пошкоджено й магістраль теплопостачання.

Загалом кількість поранених в Києві зросла до кількох десятків, ще 4 людей загинули.