Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло

"В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе", – рассказал он.

Как добавил мэр столицы, она находилась в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи неделю боролись за жизнь женщины", - констатировал Кличко.

Обстрел Киева 7 февраля

В Киеве, области и ряде регионов с утра 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что в Киеве и области раздаются взрывы, работала ПВО.

Позже стало известно о пожарах в высотке и на СТО в Голосеевском районе и двух пострадавших в Днепровском районе. Кроме того, на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения.

В общей сложности количество раненых в Киеве возросло до нескольких десятков, еще 4 человека погибли.