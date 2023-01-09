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Кількість загиблих через обстріл ринку під Куп'янськом зросла

Фото: кількість загиблих через обстріл ринку під Куп'янськом зросла (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися уточнені дані щодо постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області у понеділок, 9 січня. Наразі вже відомо про двох загиблих та 4 постраждалих, у тому числі 10-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.

"Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення", - йдеться в повідомленні.



За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з території Бєлгородської області РФ.

Що відомо про обстріл ринку в селищі Шевченкове

9 січня російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок.

Не виключалось, що під завалами після обстрілу ринку можуть бути люди. Росіяни вдарили по торговельний території ракетами С-300. До цього повідомлялось, що поранення отримали 7 людей, в тому числі 13-річна дівчинка-підліток. Також загинула 60-річна жінка.

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Обстрілхарков