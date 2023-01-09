Кількість загиблих через обстріл ринку під Куп'янськом зросла

Так, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.



"Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення", - йдеться в повідомленні.





За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з території Бєлгородської області РФ.

Що відомо про обстріл ринку в селищі Шевченкове

9 січня російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок.

Не виключалось, що під завалами після обстрілу ринку можуть бути люди. Росіяни вдарили по торговельний території ракетами С-300. До цього повідомлялось, що поранення отримали 7 людей, в тому числі 13-річна дівчинка-підліток. Також загинула 60-річна жінка.