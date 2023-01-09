Число погибших из-за обстрела рынка под Купянском возросло

Так, 9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка.

"Погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт с территории Белгородской области РФ.

Что известно об обстреле рынка в поселке Шевченково

9 января российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково, что в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок.

Не исключалось, что под завалами после обстрела рынка могут находиться люди. Россияне ударили по торговой территории ракетами С-300. До этого сообщалось, что ранения получили 7 человек, в том числе 13-летняя девочка-подросток. Также погибла 60-летняя женщина.