Окупанти вранці вдарили ракетами по ринку у селищі під Куп'янськом: багато поранених
У понеділок, 9 січня, російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок, вже відомо про 7 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку", - розповів він.
За даними очільника регіону, на місці працюють усі екстрені служби. За даними Синєгубова, наразі вже відомо про 7 поранених.
"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка", - додав він.
Нагадаємо, російські війська минулої доби вдарили по кількох містах України. Зокрема під обстріл потрапили Запорізька, Харківська, Миколаївська, Херсонська та Сумська області.
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