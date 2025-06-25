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Кількість загиблих через атаку РФ на Дніпро зросла до 18

Дніпро, Середа 25 червня 2025 08:08
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Кількість загиблих через атаку РФ на Дніпро зросла до 18 Фото: ліквідація наслідків атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кількість загиблих у результаті ракетного удару Росії по Дніпру зросла до 18 осіб. Крім того, 279 мирних жителів отримали поранення та травми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

За словами чиновника, через російську атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

"Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам’ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих. ", - йдеться у повідомленні.

Через атаку ворога загалом постраждали майже 300 людей. Також Лисак зазначив, що серед постраждалих - 27 дітей, які отримують необхідну медичну допомогу.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, вночі та вранці 25 червня ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Удар по Дніпру

24 червня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, у місті пролунала серія вибухів.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на вечір 24 червня було відомо про 17 загиблих.

"Постраждалих 279. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу”, – написав він.

Також Лисак зазначив, що серед постраждалих – 27 дітей, які отримують необхідну медичну допомогу.

У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини.

Зауважимо, що сьогодні на Дніпропетровщині день жалоби за жертвами вчорашньої атаки РФ.

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Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
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