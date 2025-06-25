Количество погибших из-за атаки РФ на Днепр возросло до 18

Количество погибших в результате ракетного удара России по Днепру возросло до 18 человек. Кроме того, около 300 мирных жителей получили ранения и травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

"Сегодня в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек. В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, которая отзывается в каждом сердце. Что не проходит никогда... Светлая память жертвам российских убийц. Искренние соболезнования родным погибших", - говорится в сообщении.

Также Лысак отметил, что среди пострадавших - 27 детей, которые получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА, ночью и утром 25 июня враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.

По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал.