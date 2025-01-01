Кількість загиблих через атаку на Київ зросла

Атака РФ на Київ

В новорічну ніч російські війська атакували Київ дронами. Зокрема, у Печерскому районі сталися пожежі, наприклад, у Києві горів дах корпусу Нацбанку через атаку "Шахедів".

Попередньо повідомлялось про одну постраждалу жінку. Потім кількість постраждалих в Києві поступово зросла до 7 людей, також під завалами на Печерську знайшли тіло жінки. Серед постраждали- дві вагітні.

Все, що відомо про наслідки атаки РФ на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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