RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Количество погибших из-за атаки на Киев возросло

Фото: количество погибших из-за обстрела Киева 1 января возросло до двух (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших из-за обстрела Киева 1 января возросло. Сейчас известно уже о двух жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По его словам, с самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице.

"К сожалению, уже имеем двух погибших. Мои соболезнования родным и близким", - констатировал Ткаченко.

Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

 

Атака РФ на Киев

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек, также под завалами на Печерске нашли тело женщины. Среди пострадавших - две беременные.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевобстріл КиєваВойна в УкраинеОбстрелы Киева