Кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб, - Соболев

Кількість українців, яких бронюють від мобілізації, за рік зросла більш як на 300 тисяч. Найбільший стрибок стався у прифронтових областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Міністерства економіки України Олексія Соболева у Верховній Раді.
За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб. Додатково статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.
Зростання відбулося одразу в усіх секторах економіки.
Найбільшу частину приросту забезпечили саме прифронтові регіони.
Восени уряд запровадив там додаткову квоту бронювання на рівні 100 відсотків. Після цього кількість заброньованих у прифронтових областях подвоїлась - до близько 100 тисяч осіб.
Найбільший приріст в останні місяці фіксується у трьох напрямках:
Нагадаємо, уряд підняв вимоги до підприємств, які хочуть отримати статус критично важливого.
Для агросектору поріг доходу та площі угідь подвоївся, а для лісових господарств вимоги зросли у пʼять разів.
Також зʼявились нові обовʼязкові зарплатні критерії для великих компаній.
Також ми писали, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила критерії для фінансового сектору й закрила банкам можливість отримувати бронь в обхід Нацбанку.
Регулятор також посилив вимоги до структури власності компаній.