Количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек, - Соболев

Количество украинцев, забронированных от мобилизации, за год выросло более чем на 300 тысяч. Наибольший скачок произошел в прифронтовых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Министерства экономики Украины Алексея Соболева в Верховной Раде.
За последние 12 месяцев количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек. Дополнительно статус критически важных получил еще 9 тысяч предприятий.
Рост произошел сразу во всех секторах экономики.
Наибольшую часть прироста обеспечили именно прифронтовые регионы.
Осенью правительство ввело там дополнительную квоту бронирования на уровне 100 процентов. После этого количество забронированных в прифронтовых областях удвоилось - до около 100 тысяч человек.
Наибольший прирост в последние месяцы фиксируется по трем направлениям:
Напомним, правительство подняло требования к предприятиям, желающим получить статус критически важного .
Для агросектора порог дохода и площади угодий удвоился, а для лесных хозяйств требования выросли в пять раз.
Также появились новые обязательные зарплатные критерии для крупных компаний.
Также мы писали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила критерии для финансового сектора и закрыла банкам возможность получать бронь в обход Нацбанка .
Регулятор также ужесточил требования к структуре собственности компаний.