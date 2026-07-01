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Кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб, - Соболев

13:48 01.07.2026 Ср
2 хв
У яких галузях найшвидше зростає бронювання?
aimg Олена Чупровська
Кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб, - Соболев Фото: глава Мінекономіки Олексій Соболев (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Кількість українців, яких бронюють від мобілізації, за рік зросла більш як на 300 тисяч. Найбільший стрибок стався у прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Міністерства економіки України Олексія Соболева у Верховній Раді.

Приріст перевищив 300 тисяч осіб

За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб. Додатково статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.

Зростання відбулося одразу в усіх секторах економіки.

Найбільшу частину приросту забезпечили саме прифронтові регіони.

Кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб, - СоболевФото: Соболев пояснив, чому кількість заброньованих збільшилась (інфографіка РБК-Україна)

Восени уряд запровадив там додаткову квоту бронювання на рівні 100 відсотків. Після цього кількість заброньованих у прифронтових областях подвоїлась - до близько 100 тисяч осіб.

В яких галузях кількість заброньованих росте найшвидше

Найбільший приріст в останні місяці фіксується у трьох напрямках:

  • переробна промисловість;
  • будівництво;
  • транспорт.

Нагадаємо, уряд підняв вимоги до підприємств, які хочуть отримати статус критично важливого.

Для агросектору поріг доходу та площі угідь подвоївся, а для лісових господарств вимоги зросли у пʼять разів.

Також зʼявились нові обовʼязкові зарплатні критерії для великих компаній.

Також ми писали, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила критерії для фінансового сектору й закрила банкам можливість отримувати бронь в обхід Нацбанку.

Регулятор також посилив вимоги до структури власності компаній.

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Міністерство економіки Бронювання від мобілізації Мобілізація в Україні
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