Кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб, - Соболев

Кількість українців, яких бронюють від мобілізації, за рік зросла більш як на 300 тисяч. Найбільший стрибок стався у прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Міністерства економіки України Олексія Соболева у Верховній Раді.

Приріст перевищив 300 тисяч осіб

За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш як на 300 тисяч осіб. Додатково статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.

Зростання відбулося одразу в усіх секторах економіки.

Найбільшу частину приросту забезпечили саме прифронтові регіони.

Фото: Соболев пояснив, чому кількість заброньованих збільшилась (інфографіка РБК-Україна)

Восени уряд запровадив там додаткову квоту бронювання на рівні 100 відсотків. Після цього кількість заброньованих у прифронтових областях подвоїлась - до близько 100 тисяч осіб.

В яких галузях кількість заброньованих росте найшвидше

Найбільший приріст в останні місяці фіксується у трьох напрямках:

переробна промисловість;

будівництво;

транспорт.

Нагадаємо, уряд підняв вимоги до підприємств, які хочуть отримати статус критично важливого.

Для агросектору поріг доходу та площі угідь подвоївся, а для лісових господарств вимоги зросли у пʼять разів.