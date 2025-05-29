Кількість ворожих штурмів на фронті зросла: звіт Генштабу про оперативну обстановку

На фронті фіксується збільшення кількості штурмів та атак ворога у порівнянні з добою раніше. Так, протягом 28 травня і до вечора вже відбулося 197 бойових зіткнень, а вчора за аналогічний період їх було 166.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні представили інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22.00 28 травня.
Російські окупанти з початку доби 28 травня завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 2 ракетних удари та 60 авіаційних ударів (застосували 3 ракети та скинули 114 керованих авіаційних бомб).
Крім того, противник здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, а також - 4036 артилерійських обстрілів.
"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів", - передали у Генштабі.
Нагадаємо, у вечірньому звіті Генштабу 27 травня повідомлялося, що тоді з початку доби на фронті відбулося 166 боїв. В Силах оборони також уточнили, що Покровський напрямок залишався "найгарячішим" на лінії фронту.
Додамо, як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, РФ застосовує на Сумському напрямку війська, які перекидала до Курської області, але прикордонники не фіксують рух ворожих колон техніки до кордону.
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