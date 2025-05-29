Количество вражеских штурмов на фронте возросло: отчет Генштаба об оперативной обстановке

На фронте фиксируется увеличение количества штурмов и атак врага по сравнению с сутками ранее. Так, в течение 28 мая и до вечера уже произошло 197 боевых столкновений, а вчера за аналогичный период их было 166.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании представили информацию об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 28 мая.
Российские оккупанты с начала суток 28 мая нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 2 ракетных удара и 60 авиационных ударов (применили 3 ракеты и сбросили 114 управляемых авиационных бомб).
Кроме того, противник совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, а также - 4036 артиллерийских обстрелов.
"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов", - передали в Генштабе.
Напомним, в вечернем отчете Генштаба 27 мая сообщалось, что тогда с начала суток на фронте произошло 166 боев. В Силах обороны также уточнили, что Покровское направление оставалось "самым горячим" на линии фронта.
Добавим, как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, РФ применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область, но пограничники не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе.
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