ДПСУ після заяви Зеленського про 50 тисяч росіян біля кордону: Ворожі колони не їдуть

Росія застосовує на Сумському напрямку війська, які перекидала до Курської області. Але прикордонники не фіксують рух ворожих колон техніки до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо намагаючись вибити Сили оборони, які вели свою операцію в межах Курської області. Власне ці сили зараз і застосовують по лінії нашого кордону", - сказав речник.

Як наголосив Демченко, щоб прикордонники не фіксують, щоб "рухалися колони до нашого кордону".

"Можливо, або ж ворог не має техніки у достатній кількості, або зберігає її для якихось подальших дій. Виключно піші групи, інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на нашу територію для того, щоб зона боїв була вже по території України", - додав він.

За словами речника ДПСУ, серед полонених російських військових з числа малих штурмових груп, які заходять на територію України, є колишні засуджені.