Кількість військ РФ у Білорусі суттєво знизилася: у ДПСУ назвали цифру

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз, за нашими даними, трохи більше 4 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ перебувають на території Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Тому що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію", - заявив Демченко.

За його словами, їх далі перекидають у тому числі на схід України, де окупанти беруть участь у бойових діях.

Раніше прес-секретар ДПСУ зазначав, що землі на кордоні з Білоруссю та РФ передаються у власність Держприкордонслужби для посилення сил оборони щодо відображення будь-якої агресії у цих напрямках.