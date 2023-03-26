Количество войск РФ в Беларуси существенно снизилось: в ГПСУ назвали число

Число российских военнослужащих на территории Беларуси уменьшилось примерно до 4 тысяч человек.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ находятся на территории Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше. Потому что те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию", - заявил Демченко.

По его словам, их в дальнейшем перебрасывают в том числе на восток Украины, где оккупанты принимают участие в боевых действиях

Ранее пресс-секретарь ГНСУ отмечал, что земли на границе с Беларусью и РФ передаются в собственность Госпогранслужбы для усиления сил обороны по отражению любой агрессии по этим направлениям.