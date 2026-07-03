Удари вглиб Росії зросли на 1150% від початку року, - "Мадяр"

У 2026 році Сили безпілотних систем України наростили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150%. Також вони розкрили кількість атакованих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБС.
"Доконаний факт: птах-2026 переносить жалючі спецефекти війни на територію окупанта, - спокійного тилу (у ворога) більше нема", - наголосив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Так, минулого місяця оператори СБС виконали 2359 місій Deep Strike (500-2000 км). Загалом вдалося уразити 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів РФ.
У межах 3406 місій Middle Strike (150-300 км) воїни "вполювали" 1682 цілі.
Ще 2747 бойових завдань Front Strike (25-150 км) завершилися ураженням/знищенням 1265 цілей.
Окремий важливий напрям роботи - удари по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.
Лише за червень підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів Росії.
Зокрема, під удари потрапили:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ атакувала одразу 7 ворожих літаків у Криму.
Ба більше, стало відомо, що СБС успішно "прорубали коридор" для ударів по Москві.
Також ми писали, що українські дрони вивели з ладу ключову електропідстанцію Севастополя.