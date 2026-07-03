Удары вглубь России выросли на 1150% с начала года, - "Мадяр"

"Свершившийся факт: птица-2026 переносит спецэффекты войны на территорию оккупанта, - спокойного тыла у (врага) больше нет", - подчеркнул командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Так, в прошлом месяце операторы ССС выполнили 2359 миссий Deep Strike (500-2000 км). В общей сложности удалось поразить 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов РФ.

В пределах 3406 миссий Middle Strike (150-300 км) воины отработали по 1682 целям.

Еще 2747 боевых задач Front Strike (25-150 км) завершились поражением/уничтожением 1265 вражеских объектов.

Отдельное важное направление работы - удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Только за июнь подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов России.

В частности, под удары попали: