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Кількість учнів у школах стрімко знижується: що відбувається в освіті на деокупованих територіях

Як навчаються діти в школах на деокупованих територіях (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Станом на початок 2023/2024 навчального року в школах у середньому навчалися 390 учнів. При цьому в 15 зі 24 закладів освіти кількість дітей у новому навчальному році зменшилася приблизно на 7% з початку нового навчального року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження благодійного фонду "Схід SOS".

Куди виїжджають учні

За даними дослідження, середня планова кількість учнів у школах становить 694. На початку 2022 року ця цифра дорівнювала 414, на кінець - 395. А на початку навчального року 2023 середня кількість учнів у школах на деокупованих територіях становила 390 дітей.

Динаміка скорочення середньої кількості учнів у школах на деокупованих українських територіях (скриншот)

"В одному класі в середньому навчаються 20 учнів. У 13 зі 24 відвіданих закладів більше учнів 11 класу, ніж першокласників. Першокласники та учні 11 класу (окремо) складають майже 8% від загальної кількості", - йдеться в результатах дослідження.

Більшість учнів відвіданих шкіл перебувають на місці, але 33% вимушено евакуювалася, з них 19% - за кордон.

Де перебувають учні з деокупованих територій (скриншот)

У школах на деокупованих територіях навчання здебільшого проводять або в онлайн-режимі, або в змішаному форматі. У цьому криються свої ризики.

Серед ключових занепокоєнь щодо дистанційного навчання:

  • відсутність офлайн-спілкування
  • неможливість зосередитися на навчанні через обмежені умови проживання
  • недостатня рухова активність
  • втрата зору через користування комп'ютерною технікою тощо

Для мотивування дітей заклади проводять олімпіади, конкурси та змагання в різних форматах. Деякі громади видають відзнаки та грошові премії за досягнення.

Загалом персонал відвіданих закладів освіти оцінює психоемоційний стан школярів на 6,5 з 10. Учні, які втратили дім, пережили окупацію, складне переміщення чи мають батьків-військових, потребують уважного ставлення та підтримки.

Учні, які втратили близьких, виявляють найбільшу потребу у допомозі та індивідуальному підході.

Чи є дефіцит вчителів і персоналу

Приблизно 80% освітян також залишаються у своїх містах і селах. Внутрішньо переміщеними є 16% вчителів, а 4% з них виїхали за кордон. Водночас дефіциту кадрів не спостерігається.

Де перебувають вчителі з деокупованих територій (скриншот)

"У половині шкіл штат укомплектований повністю, зокрема й у всіх відвіданих закладах освіти Чернігівської області. В інших областях, де штат неукомплектований, найчастіше не вистачає людей на 1-2 посади. Найбільш потрібними є психолог і соціальний педагог. Деякі ЗЗСО потребують вчителів фізкультури, інформатики, фізики, трудового навчання, історії та правознавства, а також персоналу з технічного та повсякденного обслуговування", - зазначають у тексті дослідження.

Загальні рекомендації для поліпшення якості освіти

  • Збалансовано розподіляти допомогу між деокупованими населеними пунктами, приділяючи увагу віддаленим територіям і громадам, які рідко згадують у медійному просторі.
  • Відстежувати й інформувати заклади та відділи освіти щодо можливостей допомоги від міжнародних фондів, громадських організацій, волонтерів тощо.
  • Забезпечити дітей і персонал ЗЗСО технікою для навчального процесу, за можливості надавати обладнання для проведення інтерактивних занять.
  • Сприяти навчанню представників закладів освіти, аби вони могли самостійно залучати кошти на наявні потреби.
  • Підтримувати громади, де немає або майже відсутні можливості отримання психосоціальних послуг.
  • Створювати та інформувати про можливості отримання психологічної допомоги в онлайн-форматі (для дітей і шкільного персоналу).
  • Сприяти організації супервізій для шкільних психологів.
  • Регулярно збирати ключові потреби й виявляти проблеми закладів освіти, моніторити стан освіти на деокупованих територіях України.
  • Забезпечувати можливості для позашкільного навчання та розвитку.
  • Сприяти відновленню бібліотечних фондів.
  • Залучати кошти для побудови/відновлення укриттів у закладах освіти для подальшого переходу у змішані/очні форми навчання.
  • Закупити автобуси у громади, де це необхідно для очного навчання.
  • Продовжити розмінування деокупованих територій.
  • Контролювати наявність і регулярне оновлення планів евакуації.

Раніше ми розповідали, скільки коштує навчання в українських університетах.

Читайте також, як закладам освіти отримати гроші на ремонт й обладнання.

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