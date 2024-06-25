Число учеников в школах стремительно снижается: что происходит в образовании на деоккупированных территориях

Куда выезжают ученики

По данным исследования, среднее плановое количество учеников в школах составляет 694. В начале 2022 года эта цифра равнялась 414, на конец - 395. А в начале учебного года 2023 года среднее количество учеников в школах на деоккупированных территориях составило 390 детей.

Динамика сокращения среднего количества учеников в школах на деоккупированных украинских территориях (скриншот)

"В одном классе в среднем учатся 20 учеников. В 13 из 24 посещенных заведений больше учеников 11 класса, чем первоклассников. Первоклассники и учеников 11 класса (отдельно) составляют почти 8% от общего количества", - говорится в результатах исследования.

Большинство учеников посещенных школ находятся на месте, но 33% вынужденно эвакуировались, из них 19% - за границу.

Где находятся учеников с деоккупированных территорий (скриншот)

В школах на деоккупированных территориях обучение обычно проводят либо в онлайн-режиме, либо в смешанном формате. В этом кроются свои риски.

Среди ключевых беспокойств из-за дистанционного обучения:

отсутствие общения офлайн

невозможность сосредоточиться на обучении из-за ограниченных условий проживания

недостаточная двигательная активность

потеря зрения из-за использования компьютерной техники и т. п.

Для мотивирования детей заведения проводят олимпиады, конкурсы и соревнования в разных форматах. Некоторые общины выдают награды и денежные премии за достижения.

В целом персонал посещенных учебных заведений оценивает психоэмоциональное состояние школьников на 6,5 из 10. Ученики, потерявшие дом, пережившие оккупацию, сложное перемещение или имеющие родителей-военных, нуждаются во внимательном отношении и поддержке.

Дети, потерявшие близких, проявляют наибольшую потребность в помощи и индивидуальном подходе.

Есть ли дефицит учителей и персонала

Приблизительно 80% педагогов также остаются в своих городах и селах. Внутренне перемещенными являются 16% учителей, а 4% из них выехали за границу. В то же время дефицит кадров не наблюдается.

Где находятся учителя с деоккупированных территорий (скриншот)

"В половине школ штат укомплектован полностью, в том числе и во всех посещенных учебных заведениях Черниговской области. В других областях, где штат не укомплектован, чаще всего не хватает людей на 1-2 должности. Наиболее нужны психолог и социальный педагог. Некоторые ЗОСО нуждаются в учителях физкультуры, информатики, физики, трудового обучения, истории и правоведения, а также персонала по техническому и повседневному обслуживанию", - отмечают в тексте исследования.

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