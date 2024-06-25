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Число учеников в школах стремительно снижается: что происходит в образовании на деоккупированных территориях

Как учатся дети в школах на оккупированных территориях (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По состоянию на начало 2023/2024 учебного года в школах в среднем обучалось 390 учеников. При этом в 15 из 24 учебных заведений количество детей в новом учебном году уменьшилось примерно на 7% с начала нового учебного года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование благотворительного фонда "Восход SOS".

Куда выезжают ученики

По данным исследования, среднее плановое количество учеников в школах составляет 694. В начале 2022 года эта цифра равнялась 414, на конец - 395. А в начале учебного года 2023 года среднее количество учеников в школах на деоккупированных территориях составило 390 детей.

Динамика сокращения среднего количества учеников в школах на деоккупированных украинских территориях (скриншот)

"В одном классе в среднем учатся 20 учеников. В 13 из 24 посещенных заведений больше учеников 11 класса, чем первоклассников. Первоклассники и учеников 11 класса (отдельно) составляют почти 8% от общего количества", - говорится в результатах исследования.

Большинство учеников посещенных школ находятся на месте, но 33% вынужденно эвакуировались, из них 19% - за границу.

Где находятся учеников с деоккупированных территорий (скриншот)

В школах на деоккупированных территориях обучение обычно проводят либо в онлайн-режиме, либо в смешанном формате. В этом кроются свои риски.

Среди ключевых беспокойств из-за дистанционного обучения:

  • отсутствие общения офлайн
  • невозможность сосредоточиться на обучении из-за ограниченных условий проживания
  • недостаточная двигательная активность
  • потеря зрения из-за использования компьютерной техники и т. п.

Для мотивирования детей заведения проводят олимпиады, конкурсы и соревнования в разных форматах. Некоторые общины выдают награды и денежные премии за достижения.

В целом персонал посещенных учебных заведений оценивает психоэмоциональное состояние школьников на 6,5 из 10. Ученики, потерявшие дом, пережившие оккупацию, сложное перемещение или имеющие родителей-военных, нуждаются во внимательном отношении и поддержке.

Дети, потерявшие близких, проявляют наибольшую потребность в помощи и индивидуальном подходе.

Есть ли дефицит учителей и персонала

Приблизительно 80% педагогов также остаются в своих городах и селах. Внутренне перемещенными являются 16% учителей, а 4% из них выехали за границу. В то же время дефицит кадров не наблюдается.

Где находятся учителя с деоккупированных территорий (скриншот)

"В половине школ штат укомплектован полностью, в том числе и во всех посещенных учебных заведениях Черниговской области. В других областях, где штат не укомплектован, чаще всего не хватает людей на 1-2 должности. Наиболее нужны психолог и социальный педагог. Некоторые ЗОСО нуждаются в учителях физкультуры, информатики, физики, трудового обучения, истории и правоведения, а также персонала по техническому и повседневному обслуживанию", - отмечают в тексте исследования.

Общие рекомендации по улучшению качества образования

  • Сбалансировано распределять помощь между деоккупированными населенными пунктами, уделяя внимание отдаленным территориям и общинам, редко упоминаемым в медийном пространстве.
  • Отслеживать и информировать учреждения и отделы образования о возможностях помощи международным фондам, общественным организациям, волонтерам и т. д.
  • Обеспечить детей и персонал ЗОСО техникой для учебного процесса, по возможности предоставлять оборудование для проведения интерактивных занятий.
  • Способствовать обучению представителей учебных заведений, чтобы они могли самостоятельно привлекать средства на имеющиеся нужды.
  • Поддерживать общины, где нет или практически отсутствуют возможности получения психосоциальных услуг.
  • Создавать и информировать о возможностях получения психологической помощи онлайн-формате (для детей и школьного персонала).
  • Содействовать организации супервизий для школьных психологов.
  • Регулярно собирать ключевые потребности и выявлять проблемы учебных заведений, мониторить состояние образования на деоккупированных территориях Украины.
  • Обеспечивать возможности для внешкольного обучения и развития.
  • Содействовать восстановлению библиотечных фондов.
  • Привлекать средства для построения/восстановления укрытий в учебных заведениях для дальнейшего перехода в смешанные/глазные формы обучения.
  • Закупить автобусы в общины, где это необходимо для очного обучения.
  • Продолжить разминирование деоккупированных территорий.
  • Контролировать наличие и регулярное обновление планов эвакуации.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит обучение в украинских университетах.

Читайте также, как учебным заведениям получить деньги на ремонт и оборудование.

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