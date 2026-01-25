ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Кількість спроб незаконного перетину кордону взимку зменшилася, - ДПСУ

Неділя 25 січня 2026 10:30
Кількість спроб незаконного перетину кордону взимку зменшилася, - ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Спроби чоловіків незаконного перетнути український кордон взимку тривають, але їхня кількість зменшилася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, порушників затримують щодня, а найбільше спроб, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці - ділянка кордону з Молдовою.

Водночас речник наголосив, що частина людей і надалі обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли осіб з обмороженнями та сильним переохолодженням.

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні закрили кордони для військовозобов'язаних осіб від 18 до 60 років. Хоча у 2025 році ситуацію трохи спростили й дозволили виїжджати чоловікам віком до 22 років.

У зв'язку із закриттям кордонів деякі люди намагаються перетнути їх незаконно. Так, ранішее у ДПСУ повідомляли, що з початку 2025 року за порушення прикордонного законодавства було затримано понад 13 тисяч громадян.

Причому деяких порушників затримують неодноразово. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, адміністративні протоколи й судові рішення фактично не стримують порушників від повторних дій.

Також Демченко розповідав, що ОЗУ, які займаються нелегальним переправлянням людей через кордон, залучають до своїх схем, зокрема, неповнолітніх.

Окрім того, днями стало відомо, що НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про підозру колишньому очільнику ДПСУ Сергію Дейнеці.

Державна прикордонна служба ДПСУ Кордон з Україною
