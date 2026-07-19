Число пострадавших в Запорожье после удара КАБами резко возросло: среди них дети

По состоянию на вечер 19 июля количество пострадавших в Запорожье после удара РФ авиабомбами возросло до 42. Среди них восемь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины и ГСЧС в Telegram.

"В результате российских авиаударов по Запорожью количество травмированных увеличилось до 42 человек, среди которых 8 детей . К сожалению, 2 человека погибли ", - сообщили спасатели.

Также известно, что психологи ГСЧС оказали помощь 41 пострадавшему, в том числе 11 детям.

В Нацполиции добавили, что по факту военных преступлений начато уголовное производство согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе правоохранителей также показали видео, на котором видно, как их сотрудники, медики и спасатели помогают пострадавшим и ликвидируют последствия атаки РФ.