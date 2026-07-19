Число пострадавших в Запорожье после удара КАБами резко возросло: среди них дети
По состоянию на вечер 19 июля количество пострадавших в Запорожье после удара РФ авиабомбами возросло до 42. Среди них восемь детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины и ГСЧС в Telegram.
"В результате российских авиаударов по Запорожью количество травмированных увеличилось до 42 человек, среди которых 8 детей . К сожалению, 2 человека погибли ", - сообщили спасатели.
Также известно, что психологи ГСЧС оказали помощь 41 пострадавшему, в том числе 11 детям.
В Нацполиции добавили, что по факту военных преступлений начато уголовное производство согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.
В пресс-службе правоохранителей также показали видео, на котором видно, как их сотрудники, медики и спасатели помогают пострадавшим и ликвидируют последствия атаки РФ.
Удар по Запорожью КАБами
Как известно, вечером воскресенья россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Под удар попал пятиэтажный дом, там зафиксированы значительные разрушения. Два этажа дома полностью уничтожены.
Работники ГСЧС извлекали людей из-под завалов. Два человека погибли, десятки пострадавших, у многих из них - шоковое состояние.
Также известно, что в результате удара КАБами поврежден терминал логистического оператора, где вспыхнул пожар. Также досталось соседней с пятиэтажным домом девятиэтажке - там повреждены окна и балконы . Еще зафиксированы разрушения в частном секторе.