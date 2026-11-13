Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю різко зросла

"Кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей", - розповів він.

Рятувальники повідомили, що серед постраждалих - шестеро дітей. Було деблоковано 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах.

"Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 31 людині, з них 2 дітям", - йдеться у заяві ДСНС.

Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків завершені. Наразі комунальні служби міста відновлюють пошкоджені будинки.

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.