Количество пострадавших в результате удара по Запорожью резко возросло

"Количество пострадавших из-за вражеской атаки по Космическому району возросло до 30 человек", - рассказал он.

Спасатели сообщили, что среди пострадавших - шестеро детей. Было деблокировано 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.

"Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них 2 детям", - говорится в заявлении ГСЧС.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий завершены. В настоящее время коммунальные службы города восстанавливают поврежденные дома.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. Вражеский обстрел повредил квартиры и фасад дома.