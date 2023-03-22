ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью выросло до 34

Новина українською →
Запорожье, Среда 22 марта 2023 18:35
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью выросло до 34 Фото: количество пострадавших в результате удара по Запорожью выросло до 34 (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Запорожье выросло до 34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Всего в результате ракетных ударов по г. Запорожье ул. Запорожская и ул. Кривая Бухта пострадали 34 человека", - говорится в сообщении.

Из-за ударов российских ракет по девятиэтажкам пострадали 32 человека, 27 из них были госпитализированы (из них 3 детей) и еще пяти оказали помощь на месте. К сожалению, один человек умер в больнице.

Еще два человека были госпитализированы с ул. Кривая Бухта, недалеко от острова Хортица.

Специалисты ГСЧС спасли 6 человек. На данный момент еще продолжаются поисково-спасательные работы в квартирах домов.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что россияне обстреливали Запорожье и остров Хортица.

Отметим, что на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Вооруженные силы Украины ракетный удар
NEWS
Может столкнуться с проблемами. В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну
Может столкнуться с проблемами. В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина