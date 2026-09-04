Кількість постраждалих внаслідок атак по Києву зросла до 14

Що відомо про наслідки атаки

Уламки збитих ворожих дронів впали у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах Києва.

Частина уламків потрапила на проїжджу частину доріг, частина - на відкриту територію. Через це пошкоджено кілька автомобілів. Постраждав і один із житлових будинків столиці.

Загалом унаслідок падіння уламків постраждали 14 людей. Серед них - 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, уламки безпілотника впали біля одного з магазинів у Дарницькому районі Києва.