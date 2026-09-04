Кількість постраждалих внаслідок атак по Києву зросла до 14

Ворог продовжує атакувати Київ. За минулу добу уламки збитих дронів впали одразу в чотирьох районах столиці, кількість постраждалих зросла до 14.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Уламки збитих ворожих дронів впали у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах Києва.
Частина уламків потрапила на проїжджу частину доріг, частина - на відкриту територію. Через це пошкоджено кілька автомобілів. Постраждав і один із житлових будинків столиці.
Загалом унаслідок падіння уламків постраждали 14 людей. Серед них - 12-річна дівчинка.
Нагадаємо, уламки безпілотника впали біля одного з магазинів у Дарницькому районі Києва.
Тоді медики госпіталізували двох постраждалих, а вибух пошкодив ділянку дороги та кілька автомобілів.
Того ж вечора ворог влучив у девʼятиповерхівку в Голосіївському районі.
У будинку спалахнула пожежа з четвертого по девʼятий поверх, а з нього евакуювали 15 мешканців.