Число пострадавших в результате атак по Киеву возросло до 14

Враг продолжает атаковать Киев. За минувшие сутки обломки сбитых дронов упали сразу в четырех районах столицы, количество пострадавших выросло до 14.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Обломки сбитых вражеских дронов упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева.
Часть обломков попала на проезжую часть дорог, часть - на открытую территорию. Из-за этого повреждено несколько автомобилей. Пострадал и один из жилых домов столицы.
Всего в результате падения обломков пострадали 14 человек. Среди них - 12-летняя девочка.
Напомним, обломки беспилотника упали у одного из магазинов в Дарницком районе Киева.
Тогда медики госпитализировали двух пострадавших, а взрыв повредил участок дороги и несколько автомобилей.
В тот же вечер враг попал в девятиэтажку в Голосеевском районе.
В доме вспыхнул пожар с четвертого по девятый этаж, а из него были эвакуированы 15 жителей.