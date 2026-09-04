Число пострадавших в результате атак по Киеву возросло до 14

Что известно о последствиях атаки

Обломки сбитых вражеских дронов упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева.

Часть обломков попала на проезжую часть дорог, часть - на открытую территорию. Из-за этого повреждено несколько автомобилей. Пострадал и один из жилых домов столицы.

Всего в результате падения обломков пострадали 14 человек. Среди них - 12-летняя девочка.

Напомним, обломки беспилотника упали у одного из магазинов в Дарницком районе Киева.