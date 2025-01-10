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Количество пострадавших от удара 8 января в Запорожье возросло: еще четверо обратились за помощью

Пятница 10 января 2025 15:08
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Количество пострадавших от удара 8 января в Запорожье возросло: еще четверо обратились за помощью Фото: последствия удара РФ по Запорожью (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила по городу Запорожье 8 января. Сегодня стало известно о том, что количество пострадавших в городе с того дня снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

По данным Федорова, по состоянию на 14:40 известно о 127 раненых, 74 госпитализированы. До этого сообщалось, что в результате удара пострадали 123 человека.

"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января", - написал Федоров.

Также известно, что до 74 увеличилось количество госпитализированных. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 12 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Атака РФ на Запорожье

В среду 8 января российская авиация нанесла удар по Запорожью, в результате чего прогремели два взрыва. Сначала сообщали о трех раненых и одном погибшем.

Российские пропагандисты быстро отреагировали на атаку, переложив ответственность за взрывы на украинскую ПВО.

Вчера Федоров объяснил, что количество жертв возросло из-за того, что обстрел произошел именно тогда, когда люди возвращались домой после работы.

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