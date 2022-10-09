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Кількість постраждалих від сьогоднішнього удару по Запоріжжю різко виросла

Фото: внаслідок удару по Запоріжжю постраждали 87 осіб (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Запоріжжю різко виросла. Наразі відомо про 87 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

За його словами, серед постраждалих є діти. Більша частина поранених знаходяться у медичних закладах.

"Я вас поправлю, вже, на жаль, 87 поранених, з них 10 дітей, 55 залишилися у лікарні", - заявив Старух.

За фактом ракетної атаки Служба безпеки України відкрила кримінальну справу (ч. 2 ст. 438).

Нагадаємо, сьогодні окупанти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Ворог атакував місто з тимчасово окупованої території - з районів Мелітополя та Бердянська.

Раніше місцева влада повідомляла про 12 жертв та 49 постраждалих, серед яких 6 дітей.

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