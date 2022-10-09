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Число пострадавших от сегодняшнего удара по Запорожью резко выросло

Фото: в результате удара по Запорожью пострадали 87 человек (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Запорожью резко возросло. В настоящее время известно о 87 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

По его словам, среди пострадавших есть дети. Большая часть раненых находятся в медицинских учреждениях.

"Я вас поправлю, уже, к сожалению, 87 раненых, из них 10 детей, 55 остались в больнице", - заявил Старух.

По факту ракетной атаки Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело (ч. 2 ст. 438).

Напомним, сегодня оккупанты выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг атаковал город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

Ранее местные власти сообщали о 12 жертвах и 49 пострадавших, среди которых 6 детей.

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